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17:17, 29 июля 2025Ценности

Фото Брэда Питта с усами и в парике назвали кринжем в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @justjared

Фото американского актера Брэда Питта со съемок спин-оффа фильма «Однажды в… Голливуде» назвали кринжем в сети. Соответствующий пост появился на странице издания Just Jared в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

61-летний артист предстал перед камерой в образе каскадера Клиффа Бута. Он позировал в желтой рубашке с растительным принтом и синих джинсах. При этом Питт продемонстрировал парик с удлиненной стрижкой и усы.

Пользователи высказались о данных кадрах в комментариях. «Это очень плохой парик», «Выглядит дешево», «Я надеюсь, ему поменяют прическу», «Кринж», — заявили юзеры.

Ранее в июле снимки Брэда Питта из японской фотокабины рассмешили пользователей сети.

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