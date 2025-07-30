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16:06, 30 июля 2025Россия

ВСУ ударили по российскому региону

Губернатор Гладков: ВСУ ударили по Белгородской области, есть пострадавший
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под ударом оказалось село Никольское в Белгородском районе. В результате атаки FPV-беспилотника ранения получил мирный житель. Ему оказали первую помощь и передали медикам.

Кроме того, был поврежден легковой автомобиль, в котором находился россиянин, указал губернатор.

Ранее в среду, 30 июля, было опубликовано видео с места попадания украинского беспилотника в многоэтажку в Белгороде. На нем видно повреждения, которые получил многоквартирный дом. Сведений о пострадавших не поступало.

ЖЗЛ
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