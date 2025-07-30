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17:02, 30 июля 2025Мир

Захарова связала санкции Норвегии с паранойей

Захарова: Предлог Норвегии для санкций против рыболовства граничит с паранойей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Предлог Норвегии для введения санкций против России в сфере рыболовства граничит с паранойей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Что касается предлога, который был использован норвежскими властями для очередных антироссийских мер, то иначе как проявлением паранойи его не назовешь», — отметила Захарова.

Дипломат сообщила, что в настоящее время не существует подтверждений якобы участия российских рыболовных компаний в разведывательной деятельности. Она подчеркнула, что действия Норвегии «не останутся без надлежащего ответа».

29 июля МИД России вручил ноту протеста временному поверенному в делах Норвегии Рагнхильду Йохансену в связи с ограничительными мерами в отношении рыболовных судов российских компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд», осуществляющих промысел в исключительной экономической зоне Норвегии.

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