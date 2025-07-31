39-летний мужчина лишился ягодицы из-за опасного заболевания

El Español: 39-летний бегун лишился ягодицы из-за колоректального рака

В Великобритании 39-летний бегун Энди Спэри лишился одной ягодицы из-за опасного заболевания. Его историю рассказало издание El Español.

Мужчина обратился в больницу с жалобами на острую боль и жжение в левой ягодице. Врачи после ряда обследований диагностировали у него колоректальный рак, который к тому времени уже достиг третьей стадии.

По словам специалистов, злокачественное новообразование распространилось на ягодичную мышцу, поэтому они приняли решение ее удалить. Кроме того, британец лишился части кишечника, и для отвода каловых масс ему сделали специальное отверстие в брюшной полости — колостому. Когда мужчина восстановился после операции, ему провели несколько сеансов химиотерапии. На последнем этапе лечения хирурги сделали Спэри операцию по реконструкции тазового дна.

Ранее исследователь Уильям Хилл заявил, что некурящие люди тоже могут заболеть раком легких. По его словам, причиной тому является загрязненный воздух.