Аглая Тарасова похвасталась фигурой в бикини

Актриса Аглая Тарасова показала фигуру в белом бикини

Российская актриса Аглая Тарасова показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 407 тысяч подписчиков.

32-летняя звезда фильма «Лед» разместила серию снимков с отдыха, но одном из которых похвасталась телом в белом бикини. Упомянутый комплект состоял из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов с низкой посадкой.

На бедра она повязала кружевной платок в тон. Образ завершили солнцезащитные очки и вязаная сумка.

В июле Аглая Тарасова показала фигуру в мини-платье. Знаменитость была запечатлена в корсетном изделии черного цвета с белым бюстгальтером с цветочной отделкой.