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10:20, 31 июля 2025Ценности

Аглая Тарасова похвасталась фигурой в бикини

Актриса Аглая Тарасова показала фигуру в белом бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @aglayatarasova

Российская актриса Аглая Тарасова показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 407 тысяч подписчиков.

32-летняя звезда фильма «Лед» разместила серию снимков с отдыха, но одном из которых похвасталась телом в белом бикини. Упомянутый комплект состоял из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов с низкой посадкой.

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На бедра она повязала кружевной платок в тон. Образ завершили солнцезащитные очки и вязаная сумка.

В июле Аглая Тарасова показала фигуру в мини-платье. Знаменитость была запечатлена в корсетном изделии черного цвета с белым бюстгальтером с цветочной отделкой.

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