В МГУ объяснили отсутствие сильных разрушений после землетрясения на Камчатке

Геолог Большаков: Камчатка избежала сильных разрушений благодаря подготовке

Камчатка смогла избежать сильных разрушений благодаря должной подготовке и некоторым особенностям землетрясения. Об этом заявил старший научный сотрудник геологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Илья Большаков, пишет ТАСС.

По словам геолога, несмотря на высокую магнитуду землетрясения в очаге, в Петропавловске-Камчатском сильные разрушаения отсутствуют. Городу Петропавловску-Камчатскому и окрестностям отчасти повезло из-за ряда причин, отметил он.

Эксперт указал на высокие стандарты сейсмостойкого строительства в административном центре Камчатки. По словам Большакова, землетрясения в 1952 году и его последствия, в том числе цунами, научили людей последовательности действий.

«Здесь сложилась целая серия событий, за которые нужно благодарить отчасти человека, отчасти природу. Можно сказать, отчасти повезло, отчасти мы хорошо подготовились», — объяснил он.

Ранее стало известно, что на Камчатке произошло 13 новых мощных землетрясений за два часа.