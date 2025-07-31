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13:13, 31 июля 2025Бывший СССР

Депутат вышел на трибуну Рады с табличкой «Зе енд» и обратился к Зеленскому

Гончаренко вышел на трибуну Рады с табличкой «Зе енд» и раскритиковал Зеленского
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Телеканал Рада / YouTube

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) 31 июля в ходе заседания вышел на трибуну с табличкой «Зе енд» и раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. Трансляция доступна на YouTube-канале парламента страны.

Гончаренко сравнил Зеленского с главой Корейской народно-демократической республики (КНДР, Северная Корея) Ким Чен Ыном, назвав его «Ким Чен Зе», пытающимся «строить диктатуру». Ситуацию с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) он описал фразой «Зе енд» (The end — с англ. «конец») для президента Украины.

Парламентарий вместе с тем призвал Зеленского забыть о втором президентском сроке.

31 июля Верховная Рада Украины приняла закон о возвращении полномочий НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Законопроекты поддержали 319 депутатов.

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