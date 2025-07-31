Экс-замминистра российского региона приговорили за попытку заработать на пандемии

На Камчатке суд приговорил к 14 годам экс-замминистра здравоохранения за взятки

Петропавловск-Камчатский городской суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима бывшего заместителя министра здравоохранения региона, который пытался незаконно заработать во время пандемии коронавируса в 2020 году и совершал другие коррупционные преступления. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Его признали виновным по статьям 290 («Получение взятки») и 291 («Передача взятки») УК РФ и оштрафовали на девять миллионов рублей. Эквивалент сумме взяток конфискован в доход государства.

По версии следствия, в декабре 2020 года осужденный получил от местного предпринимателя через посредника взятку в 500 тысяч рублей. За эти деньги он помог фирме принять участие в поставке средств индивидуальной защиты для нужд системы здравоохранения региона в период пандемии, а также оказал общее покровительство при поставках медицинских товаров.

В период с мая по октябрь 2023 года подсудимый получил от главы фирмы Хабаровского края взятку в восемь миллионов рублей за предоставление служебной информации о предстоящей закупке медицинского оборудования, устранение конкуренции, а также беспрепятственную приемку товара.

О его преступлениях стало известно, когда тогда еще замминистра попытался подкупить своего непосредственного начальника, действовавшего в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Он был задержан при передаче четырех миллионов рублей.

Ранее Советский районный суд Тулы заключил под стражу бывшего чиновника, подозреваемого в получении взяток от дорожников.