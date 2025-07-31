Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:10, 31 июля 2025Мир

Фон дер Ляйен отреагировала на решение Зеленского по антикоррупционным органам

Фон дер Ляйен поддержала решение Зеленского восстановить полномочия НАБУ и САП
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Florence Lo / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен поддержала решение президента Украины Владимира Зеленского восстановить полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Свой комментарий она разместила в соцсети X.

«Подпись президента Зеленского под законом о восстановлении независимости НАБУ и САП — это шаг в правильном направлении», — написала она.

Фон дер Ляйен добавила, что реформы в области верховенства права и борьбы с коррупцией на Украине имеют решающее значение для «продвижения страны по европейскому пути» и должны продолжаться.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон, вернувший полномочия и независимость антикоррупционных органов. Он отметил, что это решение доказывает прочность демократического строя на Украине, и добавил, что чиновники уведомят о нем иностранных партнеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Индии начали отказываться от российской нефти. Это происходит на фоне угроз Трампа ввести 100-процентные пошлины

    Шестилетний ребенок пострадал во время атаки дронов ВСУ в российском регионе

    Путин раскрыл необычную деталь в переговорах с президентом Лаоса

    Названа самая опасная для здоровья диета

    Лукашенко высказался о действиях мигрантов в Белоруссии фразой «все что захочется»

    Минобрнауки ответило на слухи о запрете хранить книги Акунина и Быкова

    Путин подвел итоги переговоров в Кремле

    В США призвали Трампа готовиться к столкновению с Россией и Ираном

    Очки Черчилля выставили на продажу за 6,3 миллиона рублей

    Дрон-камикадзе застрял в десятках сантиметров от лиц российских бойцов и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости