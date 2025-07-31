Фон дер Ляйен отреагировала на решение Зеленского по антикоррупционным органам

Фон дер Ляйен поддержала решение Зеленского восстановить полномочия НАБУ и САП

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен поддержала решение президента Украины Владимира Зеленского восстановить полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Свой комментарий она разместила в соцсети X.

«Подпись президента Зеленского под законом о восстановлении независимости НАБУ и САП — это шаг в правильном направлении», — написала она.

Фон дер Ляйен добавила, что реформы в области верховенства права и борьбы с коррупцией на Украине имеют решающее значение для «продвижения страны по европейскому пути» и должны продолжаться.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон, вернувший полномочия и независимость антикоррупционных органов. Он отметил, что это решение доказывает прочность демократического строя на Украине, и добавил, что чиновники уведомят о нем иностранных партнеров.