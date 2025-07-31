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11:34, 31 июля 2025Мир

Лавров встретился с главой МИД Сирии

Лавров проводит встречу с главой МИД Сирии аш-Шибани в Москве
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСаммит Арабской лиги

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Россия желает, чтобы сирийский народ, с которым нас связывает многолетняя дружба, преодолел все трудности», — сказал Лавров, открывая переговоры.

Министр подчеркнул, что Россия надеется продолжить начавшиеся в Турции переговоры с правительством переходного периода Сирии. По его словам, в Москве также рассчитывают на участие президента страны Ахмеда аш-Шараа в саммите России и Лиги арабских государств, который состоится 15 октября.

О визите главы МИД Сирии аш-Шибани в Москву стало известно 30 июля. На данный момент он является самым высокопоставленным сирийским чиновником, посетившим Россию после прихода к власти в Дамаске нового правительства.

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