Лукашенко рассказал об истоках миграционного кризиса Евросоюза

Лукашенко: Белоруссия защищала Евросоюз от набегов мигрантов

Белоруссия защищала страны Евросоюза от набегов мигрантов своей миграционной политикой. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Мы об этом не единожды говорили. Мы с ними [западными партнерами] договорились о многом в свое время. И в ущерб по некоторым направлениям начали реализовывать эту миграционную политику. Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов, концентрируя у себя этих мигрантов», — рассказал белорусский лидер.

Он добавил, что Евросоюз ввел против республики необоснованные и незаконные санкции, но Минск тем не менее открыт к любым переговорам, в том числе и по миграционной политике.

Ранее Лукашенко заявил, что возвращение Дональда Трампа на пост президента США открыло окно возможностей для улучшения отношений страны с Белоруссией. По его словам, принцип Трампа «Америка прежде всего» лучше, чем «либеральный миропорядок», который существовал при предыдущем президенте США Джо Байдене.