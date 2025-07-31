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15:01, 31 июля 2025Бывший СССР

Лукашенко рассказал об истоках миграционного кризиса Евросоюза

Лукашенко: Белоруссия защищала Евросоюз от набегов мигрантов
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Белоруссия защищала страны Евросоюза от набегов мигрантов своей миграционной политикой. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Мы об этом не единожды говорили. Мы с ними [западными партнерами] договорились о многом в свое время. И в ущерб по некоторым направлениям начали реализовывать эту миграционную политику. Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов, концентрируя у себя этих мигрантов», — рассказал белорусский лидер.

Он добавил, что Евросоюз ввел против республики необоснованные и незаконные санкции, но Минск тем не менее открыт к любым переговорам, в том числе и по миграционной политике.

Ранее Лукашенко заявил, что возвращение Дональда Трампа на пост президента США открыло окно возможностей для улучшения отношений страны с Белоруссией. По его словам, принцип Трампа «Америка прежде всего» лучше, чем «либеральный миропорядок», который существовал при предыдущем президенте США Джо Байдене.

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