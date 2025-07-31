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17:38, 31 июля 2025Силовые структуры

Наказаны виновные в деле сварившегося в кипятке россиянина

В Нижегородской области суд вынес приговор по делу упавшего в кипяток жителя
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Нижегородской области суд вынес приговор техдиректору «Теплоэнерго», главному инженеру и мастеру участка по делу упавшего в яму с кипятком жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Фигуранты получили наказание в виде принудительных работ на полтора года с удержанием десяти процентов из зарплаты в доход государства. Также им запретили два года заниматься обеспечением эксплуатации тепловых установок и тепловых сетей.

Следствие и суд установили, что подсудимые не обеспечили надлежащее состояние трубопровода, что привело к сквозному повреждению и утечке горячей воды. В результате грунт подмыло, он обрушился, и в яму провалился 45-летний мужчина на велосипеде. Он получил термические ожоги и не выжил.

Ранее сообщалось, что россиянин угнал из больницы машину скорой помощи и испортил ее.

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