Объекты на Украине попали под групповой удар российских войск

Минобороны России отчиталось о групповом ударе по объектам на Украине

Российские войска в ночь на 31 июля нанесли групповой удар по объектам на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

В ходе атак поражены оказались предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, военный аэродром, а также склад с ракетами и боеприпасами. В оборонном ведомстве подчеркнули, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Ранее появились кадры удара ВС России по полигону Сухопутных войск ВСУ. Как только его местоположение рассекретили, армия России направила две ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».