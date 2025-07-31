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18:02, 31 июля 2025Путешествия

Обезглавленное тело нашли рядом с туристической достопримечательностью в Европе

Publico: Обезглавленное тело нашли рядом с концертным залом в Лиссабоне
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Рядом с популярным местом встреч в Европе было найдено мужское тело. Об этом сообщает издание Publico.

По данным источника, в среду, 30 июля, около 6:45 утра в историческом центре Лиссабона, Португалия, полицейские обнаружили обезглавленное тело. Мужчина лежал в переулке Патио Салема, который находится за туристической достопримечательностью — концертным залом Coliseu dos Recreios.

На данный момент идет активное расследование инцидента. Предварительно опознать жертву без головы не удалось. Криминалисты продолжают собирать улики и ждут заключение экспертизы.

Ранее в Турции в лесу нашли россиянина без признаков жизни с черным мусорным мешком на голове и заклеенным ртом. Рядом с телом лежала записка на русском языке.

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