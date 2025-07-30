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14:22, 30 июля 2025Путешествия

В лесу Турции нашли россиянина без признаков жизни с мешком на голове и заклеенным ртом

Milliyet: В лесу Турции нашли россиянина без признаков жизни с мешком на голове
Алина Черненко

Фото: Lazar Cvjetkovic / Getty Images

В Турции в лесу нашли россиянина без признаков жизни с черным мусорным мешком на голове и заклеенным скотчем ртом. Об этом пишет местное издание Milliyet.

Уточняется, что во вторник, 29 июля, прохожий наткнулся на тело 20-летнего Усмана А. в районе провинции Стамбул Сарыере. Он вызвал на место полицию и врачей. Стражи правопорядка осмотрели территорию и нашли рядом с бездыханным молодым человеком черную сумку через плечо, мобильный телефон, проездной, наличные и напечатанную на компьютере записку на русском языке.

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«Сахоменан, надеюсь, эти слова никогда не дойдут до тебя. Меня оклевещут, не верь им. Если это письмо дошло до тебя, значит, меня уже нет в живых. Клянусь, я искал лишь истину, и все было напрасно. Я не войду в историю как ученый. Про меня не напишут в книгах, но каждый понесет свое наказание. Умоляю тебя, не позволяй им похоронить меня как человека покорного», — говорилось в послании, в конце которого был аят из суры Корана «Аль-Бакара».

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. После осмотра сотрудниками прокуратуры тело мужчины доставили в морг Института судебной медицины.

Ранее тело трехлетней девочки прибило к пляжу популярного у туристов курорта в Европе. По данным полиции, сообщений о пропаже ребенка в этом районе не поступало.

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