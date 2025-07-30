В лесу Турции нашли россиянина без признаков жизни с мешком на голове и заклеенным ртом

Milliyet: В лесу Турции нашли россиянина без признаков жизни с мешком на голове

В Турции в лесу нашли россиянина без признаков жизни с черным мусорным мешком на голове и заклеенным скотчем ртом. Об этом пишет местное издание Milliyet.

Уточняется, что во вторник, 29 июля, прохожий наткнулся на тело 20-летнего Усмана А. в районе провинции Стамбул Сарыере. Он вызвал на место полицию и врачей. Стражи правопорядка осмотрели территорию и нашли рядом с бездыханным молодым человеком черную сумку через плечо, мобильный телефон, проездной, наличные и напечатанную на компьютере записку на русском языке.

«Сахоменан, надеюсь, эти слова никогда не дойдут до тебя. Меня оклевещут, не верь им. Если это письмо дошло до тебя, значит, меня уже нет в живых. Клянусь, я искал лишь истину, и все было напрасно. Я не войду в историю как ученый. Про меня не напишут в книгах, но каждый понесет свое наказание. Умоляю тебя, не позволяй им похоронить меня как человека покорного», — говорилось в послании, в конце которого был аят из суры Корана «Аль-Бакара».

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. После осмотра сотрудниками прокуратуры тело мужчины доставили в морг Института судебной медицины.

Ранее тело трехлетней девочки прибило к пляжу популярного у туристов курорта в Европе. По данным полиции, сообщений о пропаже ребенка в этом районе не поступало.