Тело трехлетней девочки прибило к пляжу в Европе

The Sun: Тело трехлетней девочки прибило к побережью Афин

Тело трехлетней девочки прибило к пляжу популярного у туристов курорта в Европе. Об этом сообщает издание The Sun.

По данным источника, около 04:00 у побережья Афин, Греция, 27 июля прохожий наткнулся на пляже Палео Фалиро (Paleo Faliro) на бездыханную девочку. Мужчина немедленно обратился в службу экстренной помощи.

Уточняется, что, по данным полиции, сообщений о пропаже ребенка не поступало. Девочка была одета в купальник на молнии, но при ней не было спасательного жилета. Тело доставили в детскую больницу для проведения экспертизы. Личность девочки устанавливается.

Ранее пожилой мужчина отправился на отдых на греческий остров Кефалония. Во время экскурсии он спрыгнул в воду и мгновенно лишился сознания.

