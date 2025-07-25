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16:15, 25 июля 2025Путешествия

75-летний турист отправился на отдых в Европу, прыгнул с лодки в море и не выжил

The Sun: Британский турист прыгнул с лодки на отдыхе в Греции и не выжил
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Joko / imagebroker.com / Globallookpress.com

Пожилой мужчина отправился на отдых в Европу и не смог выжить после прыжка в Ионическое море. Об этом сообщает издание The Sun.

По данным источника, 75-летний британский турист отдыхал на курортном острове Кефалония, Греция, и поехал кататься на лодке с группой других отдыхающих. Когда катер остановился у пляжа Аммуди (Ammoudi beach), путешественник прыгнул в воду и тут же лишился сознания.

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Его вытащили из воды и оказали первую помощь. Однако, когда мужчину доставили в больницу, врачи констатировали, что он не выжил. На данный момент власти Греции расследуют причины трагедии.

Ранее 70-летний спортсмен отправился кататься на доске по морю в Великобритании и стал жертвой сильного ветра. Мужчину подбросило в воздух, и он ударился о борт пришвартованной яхты.

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