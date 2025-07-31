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13:56, 31 июля 2025Экономика

Обрушилась прибыль еще одного немецкого автогиганта

Handelsblatt: В I полугодии 2025 года прибыль BMW упала больше чем на четверть
Кирилл Луцюк

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В первой половине 2025 года компания BMW (после уплаты налогов) заработала четыре миллиарда евро, или на 29 процентов меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщило издание Handelsblatt.

Причинами такой динамики называют тарифы, трудности на китайском рынке и слабый доллар. По информации Reuters, во II квартале прибыль до вычета налогов упала на 32 процента, до 2,6 миллиарда евро из-за колебаний валютных курсов и снижения продаж в Китае. В первой половине года продажи там рухнули на 15,5 процента.

Впрочем, в отличие от других автогигантов, переживающих не лучшие времена (Audi и Mercedes), BMW рассчитывает на благоприятное развитие событий, поскольку тарифное соглашение между Европейским союзом и США будет менее обременительным для этой компании, нежели для ее конкурентов.

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Как пишет агентство Bloomberg, BMW добилась несколько лучших результатов в переходе на электромобили, чем Mercedes. Ее продажи электромобилей выросли на 16 процентов в первом полугодии. В сентябре компания готовится представить первый электромобиль Neue Klasse. Однако и BMW, и ее немецкие конкуренты теряют позиции в Китае, где их теснят местные производители во главе с BYD.

Накануне стало известно, что в первой половине года чистая прибыль Mercedes-Benz упала с 6,1 до 2,7 миллиарда евро. Это на 56 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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