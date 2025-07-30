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12:27, 30 июля 2025Экономика

Прибыль немецкого автогиганта упала вдвое

Handelsblatt: Чистая прибыль Mercedes-Benz упала до 2,7 миллиарда евро
Кирилл Луцюк

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Слабые продажи и высокие пошлины продолжают сказываться на доходах немецкого автогиганта Mercedes-Benz. Об этом сообщило издание Handelsblatt.

В первой половине года чистая прибыль этого автопроизводителя упала с 6,1 миллиарда евро до 2,7 миллиарда евро. Это на 56 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка компании упала почти на девять процентов, до 66,4 миллиарда евро.

Отмечается, что, помимо высоких импортных пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, на прибыль Mercedes повлияли дополнительные расходы на общую сумму 715 миллионов евро. В нее, например, входят выходные пособия в рамках программы сокращения расходов Next Level Performance.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz запланировал отозвать около 223 тысяч автомобилей по всему миру. Тогда речь шла о моделях Viano и Vito, выпущенных с декабря 2002 года по февраль 2006 года. Соответствующее решение в компании приняли после того, как вскрылись проблемы с подушками безопасности, на которые мог быть установлен модуль Takata.

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