Ушедший из России автогигант отзовет почти четверть миллиона машин

Handelsblatt: Mercedes отзовет около 223 тысяч автомобилей по всему миру

Немецкий автогигант Mercedes-Benz отзовет около 223 тысяч автомобилей по всему миру. Об этом сообщило агентство Handelsblatt.

Речь идет о моделях Viano и Vito, выпущенных с декабря 2002 года по февраль 2006 года. В Германии потенциально под отзыв подпадут 60 тысяч 245 автомобилей. Причиной принятого решения стали проблемы с подушками безопасности, на которые мог быть установлен модуль Takata, а именно риск взрыва газогенератора и травмирования пассажиров его деталями.

Отмечается, что клиенты будут уведомлять об отзыве в письменной форме через дилерские центры Mercedes. Машины проверят и при необходимости заменят подушки безопасности.

По словам члена Российско-германской внешнеторговой палаты Вальдемара Эбергардта, интерес россиян к продукции немецкого автопрома серьезно упал за последние несколько лет.