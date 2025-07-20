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09:36, 20 июля 2025Экономика

Немецкий автопром назвали неинтересным для россиян

Член ВТП Эбергардт: Россияне потеряли интерес к немецкому автопрому
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Michaela Rehle / Reuters

Заинтересованность россиян в немецком автопроме в последние годы заметно снизилась. Об этом РИА Новости сообщил член Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) и руководитель строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт.

В последние три года многие автомобильные концерны Германии покинули российский рынок, напомнил Эбергадт. На их место пришли китайские компании, которые стали продавать свою продукцию по более доступным ценам.

Автопром ФРГ, по его словам, может предложить потребителю из России «только двигатель внутреннего сгорания». При этом в электрокарах такой двигатель вообще не является конкурентоспособным, заключил спикер.

Ранее об отсутствии перспектив у немецкого автопрома в России сообщила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Дорогие немецкие машины интересуют лишь узкую группу людей, рассматривающих их как символ статуса, добавила она. Широкий спрос же в будущем будет сосредоточен на других автоконцернах, считает экс-министр.

О том, что Mercedes и BMW могут вскоре вернуться на российский рынок, стало известно в ноябре 2024 года. По словам главы консалтинговой компании Schneider Group Ульфа Шнайдера, германский автопром заметно пострадал из-за ухода из страны.

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