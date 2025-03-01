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07:55, 1 марта 2025Экономика

Экс-глава МИД Австрии заявила об отсутствии перспектив у немецкого автопрома в России

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Немецкий автопром не имеет перспектив в России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Карин Кнайсль

Карин Кнайсль. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Немецкий автопром по различным причинам не имеет перспектив на российском рынке. Такое мнение высказала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, пишет ТАСС.

По ее словам, германские автоконцерны потеряли позиции на рынке РФ. Предприятия теперь заняты компаниями из Китая, добавила она. По словам экс-министра, автопром Германии разрушил собственные позиции на этом рынке.

«Спрос на дорогие немецкие автомобили останется нишевым — для узкой группы людей, которые рассматривают их как символ статуса. А массовый спрос перейдет к другим автоконцернам», — считает Кнайсль.

Ранее появилась информация, что Mercedes и BMW могут вернуться на российский авторынок уже в 2025 году. По словам эксперта Ульфа Шнайдера, немецкий автопром сильно пострадал из-за ухода из РФ, и теперь ему необходимо поторопиться с возвращением.

Помимо этого, сообщалось, что японские и корейские машины могут вернуться в РФ в конце текущего года. Так, эксперты допустили кардинальные изменения на российском рынке автомобилей, которые могут «поменять правила игры».

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