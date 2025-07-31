Путин подписал закон о регулировании работы сервисов рассрочки

С апреля 2026 года вступит в силу закон, регулирующий работу сервисов рассрочки

Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий работу сервисов рассрочки. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, условием осуществления деятельности по предоставлению сервиса рассрочки станет включение в реестр и выполнение требований к собственным средствам (капиталу) оператора, его акционерам и органам управления. Также устанавливается статус посредника как юридического лица, имеющего право заниматься предоставлением сервиса рассрочки.

Надзор за деятельностью операторов сервиса рассрочки в рамках вступающего в силу с 1 апреля 2026 года закона возложен на Банк России. В соответствии с его предложением, как сообщалось ранее, максимальный лимит на сумму покупок в сервисах рассрочки без передачи данных в Бюро кредитных историй (БКИ) подняли с первоначально одобренного уровня в 15 тысяч до 50 тысяч рублей.

Среди рисков кредитования под видом рассрочки глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее называла тот факт, что, хотя рассрочка — это тоже долг, за который нужно расплачиваться, сведения о ней не подаются в БКИ, и банки, если покупатель обратится за новыми кредитами, не могут проверить его закредитованность, что может приводить к проблемам.