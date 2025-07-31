Путин подписал закон о регулировании работы сервисов рассрочки

Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий работу сервисов рассрочки. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно документу, условием осуществления деятельности по предоставлению сервиса рассрочки станет включение в реестр и выполнение требований к собственным средствам (капиталу) оператора, его акционерам и органам управления. Также устанавливается статус посредника как юридического лица, имеющего право заниматься предоставлением сервиса рассрочки.
Надзор за деятельностью операторов сервиса рассрочки в рамках вступающего в силу с 1 апреля 2026 года закона возложен на Банк России. В соответствии с его предложением, как сообщалось ранее, максимальный лимит на сумму покупок в сервисах рассрочки без передачи данных в Бюро кредитных историй (БКИ) подняли с первоначально одобренного уровня в 15 тысяч до 50 тысяч рублей.
Среди рисков кредитования под видом рассрочки глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее называла тот факт, что, хотя рассрочка — это тоже долг, за который нужно расплачиваться, сведения о ней не подаются в БКИ, и банки, если покупатель обратится за новыми кредитами, не могут проверить его закредитованность, что может приводить к проблемам.