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17:13, 31 июля 2025Экономика

Путин подписал закон о регулировании работы сервисов рассрочки

С апреля 2026 года вступит в силу закон, регулирующий работу сервисов рассрочки
Дмитрий Воронин

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий работу сервисов рассрочки. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, условием осуществления деятельности по предоставлению сервиса рассрочки станет включение в реестр и выполнение требований к собственным средствам (капиталу) оператора, его акционерам и органам управления. Также устанавливается статус посредника как юридического лица, имеющего право заниматься предоставлением сервиса рассрочки.

Надзор за деятельностью операторов сервиса рассрочки в рамках вступающего в силу с 1 апреля 2026 года закона возложен на Банк России. В соответствии с его предложением, как сообщалось ранее, максимальный лимит на сумму покупок в сервисах рассрочки без передачи данных в Бюро кредитных историй (БКИ) подняли с первоначально одобренного уровня в 15 тысяч до 50 тысяч рублей.

Среди рисков кредитования под видом рассрочки глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее называла тот факт, что, хотя рассрочка — это тоже долг, за который нужно расплачиваться, сведения о ней не подаются в БКИ, и банки, если покупатель обратится за новыми кредитами, не могут проверить его закредитованность, что может приводить к проблемам.

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