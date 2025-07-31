Раскрыта судьба расправившегося с супругами на глазах у детей в «Логове Дьявола» мужчины

NYP: 28-летнего мужчину обвинили в расправе над супругами в «Логове Дьявола»

Раскрыта судьба мужчины, который расправился с супругами на глазах у их детей в национальном парке США «Логово Дьявола». Об этом сообщает издание The New York Post (NYP).

По данным источника, 28-летнего Джеймса Эндрю МакГанна арестовали в среду, 30 июля, в Спрингдейле, штат Арканзас. Его обвинили в расправе над 43-летним Клинтоном Бринком и его 41-летней женой Кристен, когда пара гуляла по парку с двумя дочерьми.

Выяснилось, что Бринки героически защищали своих маленьких детей от напавшего на них МакГанна и не выжили. Девочкам удалось сбежать. Они сообщили, что их родители получили ножевые ранения. Спасатели наткнулись на тела супругов на туристической тропе через несколько часов. На данный момент подозреваемому грозит смертная казнь.

Ранее сообщалось, что муж и жена отправились в поход с детьми и стали жертвами агрессивного прохожего. Их дочери не пострадали.