Раскрыты условия сделки ЕС с США по оружию для Украины

Гуйяш: Закупка вооружения для Украины стала частью сделки между ЕС и США

Закупка американского вооружения для Украины оказалась частью недавней сделки между Европейским союзом (ЕС) и США, которая подавалась как тарифное соглашение и контракт на поставки энергоносителей. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает ТАСС.

«Соглашение касается поддержки Украины, поскольку оно предусматривает закупку ЕС американских энергоносителей на 750 миллиардов долларов США, а также американской военной техники и вооружений, которые Европа могла бы поставлять Украине», — сказал политик.

По словам Гуйяша, председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не обладает полномочиями заключать подобные соглашения от имени всех стран ЕС. В связи с этим, по его мнению, сделка не является обязательной для исполнения и может реализовываться лишь при добровольном участии отдельных государств.

Ранее ЕС и США договорились о торговой сделке. Сообщается, что Евросоюз приобретет у США энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов и инвестирует в американскую экономику еще на 600 миллиардов долларов. Кроме того, Европа откажется от российских нефти и газа в пользу американского СПГ и ядерного топлива.