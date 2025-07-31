Разовая инъекция обеспечила многолетнюю защиту от ВИЧ

Nature: Инъекция на основе вируса AAV обеспечивает детям защиту от ВИЧ

Одна инъекция сразу после рождения может обеспечить детям многолетнюю защиту от ВИЧ. Об этом сообщают ученые из США, опубликовавшие результаты работы в журнале Nature. Исследование показало: если ввести новорожденному геннотерапию в первые недели жизни, организм «примет» лечение как свое, а клетки начнут вырабатывать антитела против ВИЧ в течение многих лет — без повторных дозировок.

Метод уже испытали на приматах: те, кто получил терапию в течение первого месяца, оставались защищенными как минимум три года. Позже введенное лечение — в возрасте 8-12 недель — оказалось менее эффективным: иммунитет становился менее терпимым и отвергал генетическое вмешательство.

Основной технологией стал безвредный вирус AAV, который действует как «грузовик» и доставляет нужный ген в мышечные клетки. Эти клетки работают как мини-фабрики, постоянно производя так называемые bNAbs – универсальные антитела против множества штаммов ВИЧ. Такой подход решает главную проблему: раньше подобные антитела приходилось вводить повторно и регулярно, что трудно реализовать в бедных странах.

Авторы подчеркивают: каждый день в мире заражаются ВИЧ около 300 детей, преимущественно через грудное вскармливание. Одна инъекция в момент — это шанс на спасение для младенцев из регионов с ограниченным доступом к медицине, особенно в странах Африки, где сосредоточено до 90 процентов детских случаев ВИЧ.

Ранее ученые приблизились к созданию лекарства от ВИЧ, научившись «будить» скрытые вирусы в клетках.