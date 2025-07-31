У 56-летней телезвезды обнаружили рак

Звезда «Настоящих домохозяек Далласа» Симмонс заявила, что у нее обнаружили рак

Звезда американского реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Далласа» Д'Андра Симмонс заявила, что у нее обнаружили рак. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«У меня рак груди. (...) Я третья женщина в семье по материнской линии, у которой диагностировали онкологическое заболевание молочной железы...» — написала Симмонс.

Также телезвезда опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в больничной палате перед операцией. Как прошло хирургическое вмешательство, пока не сообщается.

Ранее звезда британского реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Чешира» Таня Бардсли рассказала о борьбе с тяжелым заболеванием. Она пожаловалась на постоянные сильные боли.

«Настоящие домохозяйки» — американская медиафраншиза, к которой относится серия реалити-шоу о жизни богатых домохозяек в разных городах США. Свои версии проекта есть в Великобритании, Канаде, Греции.