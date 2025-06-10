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12:31, 10 июня 2025Интернет и СМИ

44-летняя телезвезда рассказала о борьбе с тяжелым заболеванием

Звезда реалити-шоу Таня Бардсли рассказала о борьбе с аденомиозом
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Британская телеведущая и звезда реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Чешира» (Real Housewives of Cheshire) 44-летняя Таня Бардсли откровенно рассказала о своей борьбе с аденомиозом — разновидностью эндометриоза, которая приводит к утолщению матки и проблемам в работе этого органа. На это обратило внимание издание Daily Mail.

«Я боролось с СДВГ, потом наступила пременопауза. После этого менструации становились все болезненнее и болезненнее. Я подумала, что это не может быть просто пременопаузой», — заявила телезвезда. Кроме того, она отметила, что испытывала сильные боли, которые по ощущениям были сильнее, чем во время родов, поскольку продолжались постоянно.

Бардсли обратилась к врачам, ей диагностировали аденомиоз. По словам телезвезды, тяжелая болезнь негативно отразилась на многих аспектах ее жизни, в том числе и на ее настроении.

Ранее сообщалось, что британская телезвезда Джемма Коллинз, известная по участию в реалити-шоу «Единственный путь — Эссекс» (The Only Way is Essex) рассказала о том, что борется с пневмонией.

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