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06:00, 6 июня 2025Интернет и СМИ

Телезвезда рассказала о борьбе с тяжелой болезнью

Телезвезда Джемма Коллинз рассказала, что борется с пневмонией
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Джемма Коллинз

Джемма Коллинз. Фото: @gemmacollins

Британская телезвезда Джемма Коллинз, известная по участию в реалити-шоу «Единственный путь — Эссекс» (The Only Way is Essex) рассказала о том, что борется с пневмонией. Подробности она раскрыла на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Коллинз отметила, что испытывает тяжелые проблемы со здоровьем на протяжении последних трех недель. «У меня пневмония. Я все еще выполняю свои рабочие обязательства, которые отнимают у меня всю энергию», — описала она ситуацию.

Также в сторис Коллинз опубликовала фотографию капельницы, отметив, что пока у нее недостаточно сил, но постепенно она приходит в себя. В комментариях подписчики пожелали ей скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что известная британская телеведущая Наоми Истед рассказала о борьбе с опухолью. По словам Истед, врачи хотели удалить ей матку из-за миомы.

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