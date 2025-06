Телезвезда рассказала о борьбе с тяжелой болезнью

Телезвезда Джемма Коллинз рассказала, что борется с пневмонией

Британская телезвезда Джемма Коллинз, известная по участию в реалити-шоу «Единственный путь — Эссекс» (The Only Way is Essex) рассказала о том, что борется с пневмонией. Подробности она раскрыла на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Коллинз отметила, что испытывает тяжелые проблемы со здоровьем на протяжении последних трех недель. «У меня пневмония. Я все еще выполняю свои рабочие обязательства, которые отнимают у меня всю энергию», — описала она ситуацию.

Также в сторис Коллинз опубликовала фотографию капельницы, отметив, что пока у нее недостаточно сил, но постепенно она приходит в себя. В комментариях подписчики пожелали ей скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что известная британская телеведущая Наоми Истед рассказала о борьбе с опухолью. По словам Истед, врачи хотели удалить ей матку из-за миомы.

