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16:31, 31 июля 2025Забота о себе

Россиян предупредили о риске 11 болезней из-за одной сосиски

Кардиолог Чайковская предупредила о раке кишечника из-за одной сосиски в день
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: jcomp / Freepik

Кардиолог Мария Чайковская предупредила, что если употреблять всего одну сосиску в день, то повышается риск развития сразу 11 болезней. Об этом она рассказала россиянам в своем Telegram-канале.

Как отметила Чайковская, употребление одной сосиски в день увеличивает риск рака кишечника и легких, гипертонии, воспаления в сосудах, атеросклероза, ишемической болезни сердца, деменции, сахарного диабета, ожирения, болезней почек и неврологических расстройств.

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По словам врача, в сосисках содержится только 15-20 процентов мяса, а остальное — субпродукты, соя и различные химикаты. То же относится к большинству вареных колбасных изделий. В заключение Чайковская призвала выбирать настоящее мясо, в том числе хорошей альтернативой сосискам и колбасе может быть запеченная курица.

Ранее иммунолог Елена Насанкаева посоветовала не пить чай сразу после еды. По ее словам, такая привычка чревата проблемами с желудочно-кишечным трактом.

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