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06:02, 31 июля 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили о скрытой опасности незнакомых водоемов

Врач Энгельгардт: Купание в незнакомом водоеме опасно бактериальными инфекциями
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Даже если водоем выглядит чистым и прозрачным, это не гарантирует его безопасность, пока нет информации о санитарном состоянии воды, рассказала дерматовенеролог, научный сотрудник лаборатории Института проблем биорегуляции Наталья
Энгельгардт. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Доктор рассказала, что вода в неизвестном водоеме может быть заражена патогенными микроорганизмами, включая кишечную палочку, сальмонеллу, лептоспиры и другие опасные бактерии. По ее словам, инфекция может проникнуть в организм через микротравмы кожи, слизистые оболочки глаз, носа, рта, а также при случайном заглатывании воды.

«Лептоспироз — бактериальная инфекция, передающаяся через воду, загрязненную выделениями животных. Заболевание может протекать в тяжелой форме, поражая печень, почки и центральную нервную систему, а иногда приводит к летальному исходу. Не менее опасны амебные менингоэнцефалиты, вызываемые свободноживущими амебами, которые проникают в организм через нос при нырянии. Заболевание развивается молниеносно и крайне редко поддается лечению», — поделилась Энгельгардт.

Также, по ее словам, опасны паразитарные инвазии — например, шистосомоз или дерматит купальщика, при которых паразиты проникают через кожу. В стоячей воде, особенно теплой, активно размножаются не только бактерии, но и водоросли, выделяющие токсины, объяснила она. Это может привести к кожным высыпаниям, аллергическим реакциям, а при проглатывании — к серьезным отравлениям, заключила эксперт.

Ранее диетолог Александр Бурлаков заявил, что холодец не приносит пользу суставам. По его мнению, это утверждение является мифом.

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