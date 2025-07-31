Россиянам назвали условие для сбора соседского урожая без последствий

Адвокат Пашин: Срывать соседские плоды можно, если ветки за пределами участка

Срывать плоды с соседских кустов и деревьев на даче можно, если ветви растений выходят за пределы участка. Условие для сбора чужого урожая без последствий назвал россиянам адвокат МКА «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин в беседе с RT.

«С точки зрения гражданского законодательства собственник земельного участка вправе использовать по своему усмотрению все, что находится над и под поверхностью этого участка», — пояснил юрист. По его словам, поэтому свисающие за границей соседского участка плоды можно использовать по своему усмотрению — наказания за это не будет.

Ранее владельцев дач в России предупредили о штрафах до 50 тысяч рублей из-за заброшенного участка.

Признание территории таковой будет проходить в несколько этапов — сначала владелец получит предупреждение. Если через шесть месяцев ситуация не изменится, то собственнику назначат штраф, а после — могут лишить участка.