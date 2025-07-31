Россиянин собрал трицикл и взял путь на Москву

Россиянин собрал трицикл и удивил гостей фестиваля «Ирбит-2025»

Житель Нижневартовска родом из Пермского края Евгений Павлов вручную собрал трицикл «Белый медведь». Он представил изобретение на мотофестивале «Ирбит-2025» в Свердловской области, сообщается в сообществе «Типичный краб» в VK.

На фестивале трицикл, на создание которого ушло девять лет, занял первое место. Однако на этом путешествие по России не закончилось. После мероприятия Павлов отправился в родной Пермский край, а после этого взял путь на Москву, сообщил его знакомый.

«Ну все, понеслась. Жека уже озвучил, что в Нижневартовск еще не скоро. Походу марш на Москву будет», — сообщил приятель Павлова.

Ранее сообщалось, что житель Челябинска выставил на продажу китайский мотоцикл за 150 рублей и описал его фразой «сел и поехал». Речь идет о китайском мотоцикле марки GR2, выпущенном в 2021 году. Согласно информации в объявлении, модель 250 Enduro OPTIMUM имеет бензиновый двигатель мощностью 21 лошадиную силу, а ее пробег составляет всего 173 километра.