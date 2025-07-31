Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:49, 31 июля 2025Путешествия

Россиянин три года прождал политического убежища в Великобритании и не выжил

Shot: Просившего убежища в Великобритании россиянина нашли без признаков жизни
Алина Черненко
СюжетВизы в Европу:

Фото: Toby Melville / Reuters

Житель Екатеринбурга почти три года прождал получения политического убежища в Великобритании и не выжил. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, 26-летний Александр Ф. приехал в Соединенное Королевство в 2021 году по рабочей визе. Там он задержался на год, а затем попросил убежища.

В апреле 2025 года россиянину отказали в его просьбе, после чего у мужчины началась сильная депрессия. Несмотря на это, к психологам он не обращался. В июле Александра нашли в Лондоне без признаков жизни. По предварительным данным, он мог покончить с собой.

Ранее в Турции в лесу нашли россиянина без признаков жизни с черным мусорным мешком на голове и заклеенным скотчем ртом. Рядом с телом лежала записка на русском языке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вел себя спокойно и жестко». В Китае впечатлены реакцией Путина на ультиматум Трампа

    Лавров подвел итоги встречи с главой МИД Сирии

    Белоусов обратился к участвовавшим во взятии Часова Яра бойцам

    Страна БРИКС резко закупилась российской медью

    Сирия поблагодарила Россию

    Туктамышева опубликовала фотографии в бикини с яхты

    Звезду «Фабрики звезд» заподозрили в беременности

    Россиянин получил срок за нюдсы

    Появились данные о продолжении боев в районе Часова Яра

    В России рассказали о цене взятия Часова Яра

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости