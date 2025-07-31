Россиянин три года прождал политического убежища в Великобритании и не выжил

Shot: Просившего убежища в Великобритании россиянина нашли без признаков жизни

Житель Екатеринбурга почти три года прождал получения политического убежища в Великобритании и не выжил. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, 26-летний Александр Ф. приехал в Соединенное Королевство в 2021 году по рабочей визе. Там он задержался на год, а затем попросил убежища.

В апреле 2025 года россиянину отказали в его просьбе, после чего у мужчины началась сильная депрессия. Несмотря на это, к психологам он не обращался. В июле Александра нашли в Лондоне без признаков жизни. По предварительным данным, он мог покончить с собой.

Ранее в Турции в лесу нашли россиянина без признаков жизни с черным мусорным мешком на голове и заклеенным скотчем ртом. Рядом с телом лежала записка на русском языке.

