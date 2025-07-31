Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:32, 31 июля 2025Россия

Шестилетний ребенок пострадал во время атаки дронов ВСУ в российском регионе

Гладков: Ребенок и мужчина пострадали во время атаки ВСУ в селе Никольское
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Шестилетний ребенок и мужчина пострадали во время атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Никольское Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По сведениям главы, врачи детской областной клинической больницы оказали мальчику с баротравмой всю необходимую помощь, лечение он продолжит амбулаторно.

Мужчину с ушибом ноги и баротравмой доставили в больницу в Белгороде, пояснил Гладков. Также в трех домах были повреждены фасады и остекление квартир, осколками оказались посечены две легковушки.

Также украинские дроны ударили по коммерческому объекту в Белгородской области. В результате были ранены двое мужчин, уточнил Гладков.

Ранее стало известно, что женщина пострадала при ударе дрона ВСУ по машине в Шебекино.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Индии начали отказываться от российской нефти. Это происходит на фоне угроз Трампа ввести 100-процентные пошлины

    Наказаны виновные в деле сварившегося в кипятке россиянина

    Фанатка битцевского маньяка пойдет под суд за расправу над российской школьницей

    Туристы спасли почувствовавшего себя плохо в лесу российского пенсионера

    Байден отказался от роскоши

    Шестилетний ребенок пострадал во время атаки дронов ВСУ в российском регионе

    Путин раскрыл необычную деталь в переговорах с президентом Лаоса

    Названа самая опасная для здоровья диета

    Лукашенко высказался о действиях мигрантов в Белоруссии фразой «все что захочется»

    В США призвали Трампа готовиться к столкновению с Россией и Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости