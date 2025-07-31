Шестилетний ребенок пострадал во время атаки дронов ВСУ в российском регионе

Гладков: Ребенок и мужчина пострадали во время атаки ВСУ в селе Никольское

Шестилетний ребенок и мужчина пострадали во время атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Никольское Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По сведениям главы, врачи детской областной клинической больницы оказали мальчику с баротравмой всю необходимую помощь, лечение он продолжит амбулаторно.

Мужчину с ушибом ноги и баротравмой доставили в больницу в Белгороде, пояснил Гладков. Также в трех домах были повреждены фасады и остекление квартир, осколками оказались посечены две легковушки.

Также украинские дроны ударили по коммерческому объекту в Белгородской области. В результате были ранены двое мужчин, уточнил Гладков.

Ранее стало известно, что женщина пострадала при ударе дрона ВСУ по машине в Шебекино.