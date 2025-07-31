Стало известно об уничтожении крупнейшей группировки ВСУ в Часовом Яре

Армия России уничтожила крупнейшую за всю историю СВО группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время боев в Часовом Яре. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.
«В битве за Часов Яр уничтожена, пожалуй, самая крупная группировка за всю историю спецоперации», — рассказал источник агентства.
Отмечается, что речь идет о тысячах человек личного состава украинской армии.
Ранее Минобороны России сообщило, что ВС России взяли под контроль Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Населенный пункт был взят «Южной» группировкой войск.