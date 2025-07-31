В Подмосковье загорелась многоэтажка

В подмосковной Балашихе загорелся жилой многоэтажный дом, один человек погиб

Жилой многоэтажный дом загорелся в Балашихе Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

«Загорание произошло в квартире на последнем этаже с переходом на кровлю многоквартирного жилого дома по адресу: улица Флерова, дом 2», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что площадь пожара достигла 400 квадратных метров, на данный момент жильцов пятиэтажки эвакуируют. На место прибыли 40 спасателей и 14 единиц техники. Одного человека спасти не удалось.

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