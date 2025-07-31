В России предсказали судьбу Зеленского после встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Рогов: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина решит судьбу Зеленского

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с NEWS.ru предсказал, что встреча лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина решит судьбу президента Украины Владимира Зеленского.

«Зеленский понимает, что время уходит. Он понимает, что на встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина будет окончательно предопределена его судьба», — подчеркнул чиновник.

Он отметил, что украинский лидер будет пытаться изо всех сил сохранить власть и ради этого пойдет на любые провокации.

Ранее стало известно, что Трамп, Путин и Си Цзиньпин могут встретиться в Китае в начале сентября. Визит обоих лидеров в Пекин может быть приурочен к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.