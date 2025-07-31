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12:50, 31 июля 2025Интернет и СМИ

В России разработали первую модель оценки качества продуктов онлайн-образования

Skillbox и ВШЭ разработали модель оценки качества продуктов онлайн-образования
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Образовательный холдинг Skillbox совместно с НИУ ВШЭ разработал первую в России многокомпонентную модель оценки качества цифровых образовательных продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе Skillbox.

Модель предназначена для создателей курсов в сфере дополнительного профессионального образования (ДПО) и уже доступна для использования. Создатели образовательных программ также могут пройти экспресс-оценку, чтобы получить предварительный анализ качества курса и определить ключевые зоны для улучшения.

Как отметили в компании, модель представляет собой набор критериев по комплексной оценке качества, охватывающее весь цикл разработки и реализации программы — от бизнес-процессов внутри команды до результатов, которых достигают студенты. Ее можно использовать как основу для собственной системы оценки, адаптировав под специфику своей платформы, формата или ниши.

«Это вклад в развитие всей индустрии онлайн-образования. Качество — один из самых сложных и многогранных критериев в нашей сфере. Мы постарались подойти к нему системно: учесть и содержание, и методику, и путь, который проходит студент от первого шага до реального результата», — рассказал Антон Копылов, операционный директор холдинга Skillbox.

Как отметил руководитель проекта и ведущий эксперт Института образования НИУ ВШЭ Кирилл Савицкий, это первый научно обоснованный инструмент на российском рынке ДПО, позволяющий не просто заявлять о качестве образовательного продукта, но и доказывать его с помощью объективных критериев.

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