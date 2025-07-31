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10:37, 31 июля 2025Экономика

В России заявили о стабильных ценах на курятину

Минсельхоз: В 2025 году в России сохраняется рост производства птицы
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Увеличение производства мяса птицы способствует стабильной ценовой ситуации на рынке. Об этом говорится в комментарии Минсельхоза, который есть в распоряжении редакции «Ленты.ру». В министерстве уточнили, что за год цены производителей на мясо кур (в тушках) выросли всего на пять процентов — до 168 рублей за килограмм. А потребительские цены за 12 месяцев выросли на 2,9 процента, но за последний месяц снизились на 0,1.

В 2025 году рост производства птицы сохраняется: с января по июль произведено более 3,5 миллиона тонн (плюс три процента год к году). Как отметил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, в течение года потребительские цены остаются стабильными. «Можно ожидать, что цены на мясо бройлера до конца года будут отставать от темпов инфляции», — предположил он. Рисков роста цен в рознице не видит и генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева. По ее словам, цены остаются на прошлогоднем уровне.

Ранее газета «Коммерсантъ» ссылкой на данные NTech сообщила, что к середине июля средние оптовые цены на курятину в России выросли на 18 процентов. Эксперты объясняют рост цен рядом причин: сезонным фактором (летом мяса птицы потребляют больше), увеличением спроса на фарш механической обвалки и увеличение его экспорта, а также инфляционной инерцией — дорожают корма, растет фонд оплаты труда, увеличивается стоимость электроэнергии, а также тарифы на коммунальные услуги.

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