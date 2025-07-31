В России начали расти цены на курятину

NTech: К середине июля оптовые цены на курятину выросли на 18 процентов

К середине июля средние оптовые цены на курятину в России выросли на 18 процентов. Об этом со ссылкой на данные NTech сообщает «Коммерсантъ».

За неделю с 14 по 20 июля тушка бройлера подорожала до 185 рублей за килограмм (плюс 18 процентов). Стоимость филе выросла до 307 рублей (плюс 24 процента), голени до 184 рублей (плюс 12), окорочка — до 165 рублей (плюс десять процентов), крыла — до 200 рублей (плюс один процент). Сильнее всего подорожал фарш механической обвалки, который используется для производства колбас, сосисок и полуфабрикатов — до 98 рублей за килограмм (плюс 40 процентов).

Эксперты объясняют рост цен рядом причин: сезонным фактором (летом мяса птицы потребляют больше), увеличением спроса на фарш мехобвалки и увеличение его экспорта, а также инфляционной инерцией — дорожают корма, растет фонд оплаты труда (плюс 32 процента), увеличивается стоимость электроэнергии (плюс 20 процентов), а также тарифы на коммунальные услуги.

По данным Минсельхоза, в 2024 году экспорт российской мясной продукции увеличился на 27 процентов. В ведомстве отметили заметное наращивание поставок всех основных видов. Так, экспорт свиноводческой продукции за отчетный период увеличился на треть, птицеводческой — на четверть, а крупного рогатого скота — на 22 процента. Стоимость поставок аналитики оценили в 1,7 миллиарда долларов.

