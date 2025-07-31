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11:02, 31 июля 2025Из жизни

В рухнувшем саратовском доме спустя неделю нашли выживающую без еды и воды кошку

Mash: В Саратове спасатели неделю не могут вытащить из руин выжившую кошку
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: Telegram-канал Mash

В Саратове кошка почти неделю живет в руинах обрушившегося многоэтажного дома без еды и воды. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Застрявшую в обломках кошку по кличке Масяня заметили местные жители. Они и сообщили о ее бедственном положении в МЧС. Прибывшие спасатели обнаружили, что не могут вытащить питомца. Им мешают верхние завалы. Использовать автолестницу пока также небезопасно: высок риск обрушения.

Историей кошки поделились в социальных сетях, и ее хозяйка нашлась. По словам женщины, она была уверена, что Масяня не выжила. Она объяснила, что ее собаку Шемми удалось спасти сразу. Кошка же испугалась спасателей и осталась в рухнувшем доме.

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Обрушение десяти этажей многоквартирного дома в Саратове произошло 25 июля. Причиной стал взрыв газа. Он разрушил почти 40 квартир. В результате пострадали 18 человек, жертвами ЧП стали семь человек.

Ранее сообщалось, что в Таиланде рыжая кошка после обрушения здания прославилась в интернете и помогает собирать деньги для приютов. Ей дали кличку Сатонг: это слово переводится с тайского языка как «сильный».

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