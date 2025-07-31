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05:36, 31 июля 2025Мир

В США назвали слова Донахью о Калининградской области прямой угрозой России

Макгрегор назвал слова Донахью о Калининградской области прямой угрозой России
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Piroschka Van de Wouw / Reuters

Заявления командующего армией США в Европе и Африке генерала Кристофера Донахью о способности НАТО уничтожить Калининградскую область являются прямой угрозой России, считает полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube. Об этом он высказался на YouTube.

Макгрегор отметил, что слова генерала совпадают с недавней риторикой Белого дома и Пентагона, а также могут быть продолжением ультиматума в адрес России от президента США Дональда Трампа касательно урегулирования конфликта на Украине.

При этом экс-полковник отметил, что Донахью не очень хорош в командовании крупными соединениями, как и в планировании крупномасштабных операций. Макгрегор называет его одним из архитекторов вывода американских войск из Афганистана, который, по его словам, больше напоминал бегство.

Ранее Донахью заявил, что НАТО и союзники альянса имеют все возможности стереть с лица земли Калининградскую области. По его словам, этот регион России окружен со всех сторон.

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