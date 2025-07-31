ВСУ за ночь несколько раз пытались атаковать Ростовскую область

Слюсарь: Над несколькими районами Ростовской области уничтожены БПЛА ВСУ

В ночь на 31 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз предпринимали попытки атаковать Ростовскую область при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Все атаки были отражены, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«За ночь в Ростовской области БПЛА уничтожены в Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Кашарском и Дубовском районах», — написал чиновник.

По его словам, в Чертковском районе возник пожар в лесопосадке около автодороги М-4 «Дон». Кроме того, ландшафтный пожар был зафиксирован возле поселка Каменка в Кашарском районе, а также около хутора Семичный в Дубовском районе. Все возгорания были ликвидированы пожарными, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что несколько взрывов прогремели в Волгоградской области. По предварительным данным, там работали системы противовоздушной обороны.