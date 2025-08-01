Беглый олигарх попросил об экстрадиции из Греции

Олигарх Плахотнюк согласился на экстрадицию из Греции в Молдавию

Беглый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк, задержанный в Греции, попросил организовать его экстрадицию в Молдавию. Об этом сообщает в Telegram издание «Moldova Libera».

«Плахотнюк через адвокатов передал послание, в котором подтвердил, что 25 июля подписал документы и официально запросил экстрадицию», — говорится в публикации.

Отмечается, что бизнесмен надеется в суде доказать свою невиновность.

22 июля молдавский олигарх и бывший лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк был задержан в Греции. Он находится в розыске как в Молдавии, так и в России. В 2010-е Плахотнюк был самым влиятельным человеком в республике.