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12:53, 1 августа 2025Бывший СССР

Беглый олигарх попросил об экстрадиции из Греции

Олигарх Плахотнюк согласился на экстрадицию из Греции в Молдавию
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Беглый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк, задержанный в Греции, попросил организовать его экстрадицию в Молдавию. Об этом сообщает в Telegram издание «Moldova Libera».

«Плахотнюк через адвокатов передал послание, в котором подтвердил, что 25 июля подписал документы и официально запросил экстрадицию», — говорится в публикации.

Отмечается, что бизнесмен надеется в суде доказать свою невиновность.

22 июля молдавский олигарх и бывший лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк был задержан в Греции. Он находится в розыске как в Молдавии, так и в России. В 2010-е Плахотнюк был самым влиятельным человеком в республике.

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