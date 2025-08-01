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14:22, 1 августа 2025Бывший СССР

Белоруссия начала готовить силы спецопераций на границе с Украиной

Белоруссия начала формирование новой бригады, она будет у границы с Украиной
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Белоруссия начала формирование новой бригады сил спецопераций армии, она будет располагаться у границы с Украиной, в Гомельской области. Об этом сообщил командующий силами специальных операций Вадим Денисенко в интервью телеканалу «Первый информационный».

«Было принято решение для усиления именно южного участка… На сегодняшний день это самое, так сказать, беспокойное направление, которое поддерживает нас всех в тонусе», — заявил военнослужащий.

Денисенко уточнил, что до конца года планируется завершить ее создание.

Ранее в Белоруссии Следственный комитет опубликовал видео, на котором был запечатлен момент сбития беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Минске. Это первый подобный случай с 2022 года.

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