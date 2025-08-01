Эксперт Подберезкин: ВС РФ от Часова Яра до Краматорска 25 км по прямой

Российским войскам от Часова Яра до Краматорска будет необходимо пройти 25 километров по прямой. Перспективы наступления Вооруженных сил (ВС) России оценил в беседе с «Комсомольской правдой» военный эксперт Алексей Подберезкин.

«[От Часов Яра до Краматорска] по трассе [необходимо преодолеть] около 40 километров, а по прямой так вообще 25 километров. И до Славянска по прямой 34 километра», — заявил эксперт.

Он отметил, что задача по взятию славянско-краматорской агломерации будет сложна без занятия Харькова, поскольку территория городов растянулась на 80 километров.

Ранее стало известно, что российские войска взяли под контроль Часов Яр в Донецкой народной республике. Пресс-служба Минобороны России сообщила об этом 31 января.