НАТО решила перебросить истребители к граничащей с Россией стране

НАТО перебросит истребители Eurofighter из Румынии в Эстонию

НАТО перебросит истребители Eurofighter в Эстонию. Об этом говорится в заявлении на странице Североатлантического альянса в соцсети X.

«Итальянские истребители Eurofighter завершили свою миссию в Румынии и в ближайшие месяцы будут передислоцированы в Эстонию», — сообщили в альянсе.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко обвинил НАТО в превращении Прибалтики в зону военного противостояния. По его словам, действия блока могут превратить самый спокойный в военном отношении регион Европы в зону военной конкуренции. Он добавил, что Москва будет предпринимать все усилия, чтобы обеспечить свою безопасность в прибалтийском регионе.