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13:52, 1 августа 2025Мир

НАТО решила перебросить истребители к граничащей с Россией стране

НАТО перебросит истребители Eurofighter из Румынии в Эстонию
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: David Young / Globallookpress.com

НАТО перебросит истребители Eurofighter в Эстонию. Об этом говорится в заявлении на странице Североатлантического альянса в соцсети X.

«Итальянские истребители Eurofighter завершили свою миссию в Румынии и в ближайшие месяцы будут передислоцированы в Эстонию», — сообщили в альянсе.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко обвинил НАТО в превращении Прибалтики в зону военного противостояния. По его словам, действия блока могут превратить самый спокойный в военном отношении регион Европы в зону военной конкуренции. Он добавил, что Москва будет предпринимать все усилия, чтобы обеспечить свою безопасность в прибалтийском регионе.

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