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11:19, 1 августа 2025Мир

Германия анонсировала новые поставки оружия Украине

Писториус: ФРГ поставит Украине две системы Patriot благодаря соглашению с США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabian Bimmer / Pool Photo / AP

Германия поставит Украине два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) Patriot в результате договоренности с США о том, что Берлин первым получит от Вашингтона новейшие системы взамен переданных Киеву. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает Reuters.

«[Благодаря соглашению с США] Германия сначала сможет передать Украине пусковые установки, а затем дополнительные компоненты системы Patriot», — сказал он.

Ранее Писториус потребовал от США обязательства по поставкам Patriot для Украины. Он пояснил, что «подобный подход отвечает интересам» НАТО, поскольку речь идет о безопасности ФРГ и ее союзников. Кроме того, он призвал другие европейские страны принять участие в финансировании дополнительных поставок систем Patriot для Киева.

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