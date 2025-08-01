Логику заявлений Трампа по России объяснили

Политолог Мартынов: Заявления Трампа о России продиктованы соображениями пиара

Заявления президента США Дональда Трампа о новых санкциях против России продиктованы соображениями пиара и направлены на поддержание публичного образа американского лидера. Об этом заявил политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Алексей Мартынов, передает РИА Новости.

«Трамп ориентируется в основном на пиар, на то, как информационно он выглядит со стороны. Соответственно, если тренд таков, что ему вредит отсутствие каких-либо действий, (...) то он соответствующим образом делает заявление», — отмечает эксперт.

По его словам, решение Трампа ввести санкции против Москвы является чисто политическим, поскольку товарооборот между Россией и США крайне низок, а значит пошлины не смогут оказать существенного экономического влияния. При этом американский лидер прекрасно это понимает, считает политолог.

Ранее Трамп анонсировал введение новых санкций против России по истечении 10-дневного срока ультиматума по Украине. «Мы введем санкции. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем», — сказал он.